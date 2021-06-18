الرئيس الإيراني السابق يرفض المشاركة في الانتخابات ويبين السبب

وقال نجاد لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "لن أصوت.. رشحت نفسي لأن ملايين المواطنين طلبوا مني.. لكنني أوضحت أنني لن أشارك في حال عدم أهليتي".

وأشار إلى أنه "منع من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعدما رفض مجلس صيانة الدستور طلبه".



وقال: "لم يفسروا لي سبب رفض طلبي، برأيي المسألة سياسية.. وتم تحديد الفائز في الانتخابات بشكل مسبق".

وتابع نجاد "إيران دولة غنية بالموارد الطبيعية والبشرية، لكن روحاني استثمر كل شيء في السياسة الخارجية.. كان ينبغي أن تبقى الموارد في البلاد".

