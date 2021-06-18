انت الان تتابع خبر الرئيس الإيراني السابق يرفض المشاركة في الانتخابات ويبين السبب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، اليوم الجمعة، رفضه التصويت في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن "نتيجتها واضحة".
وقال نجاد لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "لن أصوت.. رشحت نفسي لأن ملايين المواطنين طلبوا مني.. لكنني أوضحت أنني لن أشارك في حال عدم أهليتي".
وأشار إلى أنه "منع من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعدما رفض مجلس صيانة الدستور طلبه".
وقال: "لم يفسروا لي سبب رفض طلبي، برأيي المسألة سياسية.. وتم تحديد الفائز في الانتخابات بشكل مسبق".
وتابع نجاد "إيران دولة غنية بالموارد الطبيعية والبشرية، لكن روحاني استثمر كل شيء في السياسة الخارجية.. كان ينبغي أن تبقى الموارد في البلاد".
وأشار إلى أنه "منع من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعدما رفض مجلس صيانة الدستور طلبه".
وقال: "لم يفسروا لي سبب رفض طلبي، برأيي المسألة سياسية.. وتم تحديد الفائز في الانتخابات بشكل مسبق".
وتابع نجاد "إيران دولة غنية بالموارد الطبيعية والبشرية، لكن روحاني استثمر كل شيء في السياسة الخارجية.. كان ينبغي أن تبقى الموارد في البلاد".