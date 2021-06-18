"مسألة شرف".. ليتوانيا تمنح اللجوء لمترجمين أفغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ليتوانيا، الجمعة، أنها ستمنح اللجوء لنحو 12 مترجما أفغانيا خدموا في صفوف القوات المسلحة الدولية ويخشون تعرضهم لقمع طالبان.

وقالت رئيسة الوزراء انغريدا سيمونيتي: "هؤلاء أشخاص ساعدوا قواتنا.. إنها مسألة شرف بالنسبة لبلادنا أن نساعدهم بدورنا".



وأعلن وزير الخارجية غابرييليوس لاندسبرجيس للإعلام المحلي "سنمنح اللجوء لهؤلاء الأشخاص".

وتلقت فيلنيوس هذا الأسبوع رسالة موقعة من 12 مترجمًا أفغانيا أعلنوا أنهم عملوا مع القوات الليتوانية في أفغانستان حتى عام 2013، عندما كانت ليتوانيا تقود مهمة إعادة الإعمار في إقليم غور بوسط البلاد.

وأكد الأفغان أنها "مسألة حياة أو موت" في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وقال وزير الدفاع أرفيداس أنوسوسكاس من جانبه، إن عمليات تدقيق جارية للتأكد من أن الموقعين على الرسالة عملوا بالفعل مع القوات الليتوانية في أفغانستان.

ويقول الأفغان إنهم أثناء العمل مع القوات الأجنبية، قاموا بجمع المعلومات من السكان المحليين والسلطات الحكومية، وشاركوا في اجتماعات استخباراتية وساعدوا في تدريبات وحتى شاركوا في عمليات عسكرية ضد طالبان.

وحذروا من أنه مع سيطرة طالبان على البلاد، سيكون الأشخاص الذين عملوا مع القوات الدولية "الهدف الأول" للمتمردين.

الأسبوع الماضي قالت طالبان إن على الأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية ألا يتخوفوا من شيء عند انسحاب القوات الدولية شرط أن "يظهروا الندم".