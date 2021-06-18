ليلة نسائية.. "الشيف" كامالا هاريس تعد عشاء عضوات "الشيوخ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظمت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عشاء خاصا لعضوات مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الرئيسيين، في مقر إقامتها في واشنطن.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية كانت هذه أول مرة معروفة تستضيف فيها هاريس نوابا بالبرلمان، بمقر إقامة نائب الرئيس، منذ انتقالها إليه في أبريل/نيسان، وهي عملية تأخرت بسبب تجديدات المبنى.

وكانت "سي إن إن" أوردت في وقت سابق أن هاريس دعت الـ24 عضوة بمجلس الشيوخ، 16 ديمقراطيات و8 جمهوريات.





وكتبت ديبي ستابينو، العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ عن ميشيجان، عبر "تويتر": "يا له من عشاء رائع للعضوات بمجلس الشيوخ من الحزبين بمقر إقامة نائب الرئيس".

ونشرت ستابينو مجموعة من الصورة للعشاء النسائي، وقالت: "نائبة رئيسنا صنعت كرات الجبن بنفسها، وكانت لذيذة جدا".





وبعد ذلك، قالت مارشا بلاكبيرن، الجمهورية عن ولاية تينيسي، لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن هاريس كانت مضيفة كريمة للغاية، وإن العشاء كان "حدثا جميلا"، لافتة إلى أنه لم يكن هناك أي نقاش بشأن السياسة على الإطلاق.





وأضافت: "إذا تحدثت عن السياسات لوددت أن أقول إنها في حاجة للذهاب إلى الحدود، والحديث مع دوريات الحدود"، مشيرة إلى أن الأمسية كانت عبارة عن "أمسية لبناء العلاقات".

ولفتت بلاكبيرن إلى أن العشاء هو حدث سنوي للنساء بمجلس الشيوخ، لكن ألغي العام الماضي بسبب "كوفيد-19".