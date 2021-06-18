رابطة عنق بوتين بأعين الروس.. "حسم وحماية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فيما بدت رؤية متحيزة، تغنى خبراء روس باختيار الرئيس الروسي، فيلاديمير بوتين، رابطة عنقه خلال قمة جنيف مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وخلال حديثهما مع وكالة "رايا نوفستي" الروسية، أعطى اثنان من خبراء آداب السلوك (الإتيكيت) رأيهما بشأن اختيار بوتين رابطة عنق، خمرية اللون ذات الأشكال الهندسية عن شخصيتهما.



وبينما وجد الخبيران أن رابطة عنق بوتين أظهرت "حسمًا" أساسيًا، كانت رابطة بايدن الزرقاء تعكس ترددا.

وقال مستشارة الإتيكيت تاتيانا نيكولايفا إن رابطة عنق بوتين "تعكس رغبته في حماية مصالح أرض الأجداد بأي وسيلة ممكنة ولأقصى حد".

وأضافت أن "درجة الأحمر تعكس "حسم" بوتين و"عزمه على الدفاع عن موقفه بشكل ديناميكي"، مشيرة إلى أن "الإكسسوارات" باللون الخمري عندما تقترن بملابس من لون مختلف تظهر "إبداع" و"أصالة" الشخص.

أما رابطة عنق بايدن ذات اللون الأزرق الفاتح، فتعكس أنه "لا يشعر بثقة كبيرة عندما اختار رابطة العنق تلك"، وفق رأي الخبيرة الذي يبدو منحازا.

ومن جانبها، قالت ألبينا خوجلوفا، رئيسة الرابطة الوطنية للخبراء في أخلاقيات العمل وآداب السلوك والبروتوكول، لـ"رايا نوفوستي"، إن اختيار بوتين للون يشير إلى أهمية المناسبة، لافتة إلى أن رابطات العنق الخمرية عادة ما يتم ارتداؤها بالاجتماعات رفيعة المستوى في روسيا.



أما عن رابطة بايدن أشارت إلى أنه من المهم الأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لا تعملان وفق تقاليد محددة، لذلك لا يجب أن تؤخذ رابطة عنق بايدن على أنها مؤشر على أن هذا الاجتماع "غير مهم".