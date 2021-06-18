تركيا.. مقتل امرأة في هجوم على مبنى حزب مؤيد للأكراد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 يونيو 2021

أفادت وكالات أنباء عالمية بمقتل امرأة في هجوم استهدف مكتب حزب مؤيد للأكراد في مدينة إزمير، غربي تركيا، الخميس.



وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، في وقت سابق، الخميس، مقتل "أحد موظفيه" في هجوم مسلح على مبنى الحزب بإزمير، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وألقت الشرطة التركية القبض على مسلح اقتحم مبنى حزب الشعوب بإزمير، وحاول إحراق المبنى.

وقال الحزب في بيان على "تويتر"، إن "مسلحا هاجم ببندقية مكتبنا في إزمير. زميلتنا دنيز بويراز قتلت في هذا الهجوم".

وفي وقت لاحق، قال مكتب محافظ أزمير إن مهاجما اقتحم مقر الحزب الموالي للأكراد في إزمير، وقتل موظفة تعمل به.

وجاء في بيان أصدره مكتب المحافظ إن المهاجم عامل سابق بقطاع الصحة من مواليد عام 1994 اقتحم مكتب حزب الشعوب الديمقراطي وأطلق الرصاص على الموظفة بالحزب دينيز بويراز، بحسب ما نقلت رويترز.