أردوغان يدعو أذربيجان إلى "شراكة" نفطية لنهب ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 يونيو 2021

نقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان استعداد تركيا للتعاون مع أذربيجان في مجال الصناعات البتروكيماوية في ليبيا.



وصرح أردوغان للصحفيين بعد زيارة قام بها إلى أذربيجان، مشيرا إلى أن تركيا وأذربيجان من خلال الهيكل المشترك القائم، يمكنهما "العمل في قطاع الهيدروكربونات في تركيا أو ليبيا أو دول أخرى، ويمكنهما أيضا التشارك في أعمال تكرير النفط.

ورد أردوغان على سؤال عما إذا كانت ستكون هناك شراكة في مجال الغاز الطبيعي والتنقيب عن النفط واستخراجهما مع أذربيجان في البحر الأسود أو مناطق أخرى، مستشهدا بالشراكة القائمة مع أذربيجان في خطي أنابيب"TANAP" و"TAP" لنقل الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى تركيا وأوروبا.

وقال أردوغان بهذا الشأن: "على سبيل المثال، لدينا هيكل متعلق بالبترول التركي في الوقت الحالي. وبهذا الهيكل، يمكننا اتخاذ مثل هذه الخطوة في ليبيا مع صديقنا العزيز إلهام علييف، تماما كما نجتمع معا في TANAP وTAP".

وأشار الرئيس التركي إلى أن كلا البلدين لديهما خبرة في استغلال موارد النفط والغاز الطبيعي، "نظرا لأن لدينا نفس المعرفة والخبرة ، فمن الممكن حتى اتخاذ بعض الخطوات في مجال التكرير".

ولفت أردوغان إلى أن البلدين يمكنهما العمل في قطاع النفط، سواء في تركيا أو في دول أخرى، "وليس فقط للانفتاح على أوروبا" بمثل هذه الخطوات.

يشار إلى أن أذربيجان، وهي صاحبة احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، تنشط في مجالات استخراج النفط وتوزيعه وتكريره وفي صناعة البتروكيماويات من خلال شركة الطاقة الحكومية "سوكار"، التي كانت افتتحت مصفاة نفط كبيرة في إزمير قبل بضع سنوات، وهي تسيطر أيضا على مجمع "بيتكيم" التركي للبتروكيماويات.