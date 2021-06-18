الكرملين: موضوع استئناف الرحلات الجوية مع تركيا من اختصاص الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 يونيو 2021

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موضوع استئناف الرحلات الجوية مع تركيا من اختصاص الحكومة والقرار متروك لها.



موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المعروف في الكرملين أن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا يفكر في فتح خطوط جوية مع تركيا ابتداءً من 1 تموز/يوليو: "هذا ليس سؤالا للكرملين، هذا سؤال يجب طرحه على مقر الحكومة، هم من يتخذون القرار".

وذكر المكتب الصحفي لهيئة حماية المستهلك الروسية (روس باتريب نادزور)، في وقت سابق، أنه سيتوجه الخبراء الروس إلى تركيا لتقييم حالة الإصابة بفيروس كورونا، وأنه بناءً على النتائج، سيتم اتخاذ قرارات بشأن إمكانية استئناف الرحلات الجوية. وقالت الهيئة إن الخبراء سيقيّمون موقف انتشار فيروس كورونا وإجراءات مكافحة الوباء وإجراءات حماية صحة السياح في الوجهات السياحية في تركيا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تم تطعيم نحو 32 مليون مواطن تركي ضد فيروس كورونا. وقال إن "دفعات جديدة من لقاحات "بيونتيك الألمانية" ستأتي. وكما تعلم، لدينا اتفاق مع الصين بشأن توريد لقاحهم".

وقال وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري إرسوي، إن "المفاوضات مع الجانب الروسي بشأن استعادة الحركة الجوية تتقدم بشكل إيجابي".