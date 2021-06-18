اخبار العالم

90 % من إصابات «كورونا» في موسكو ناجمة عن «دلتا»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % من إصابات «» في موسكو ناجمة عن «دلتا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

18 يونيو 2021

18:55 مساء

قراءة دقيقة واحدة

موسكو - أ ف ب
أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية أن قرابة 90% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في موسكو ناجمة عن المتحور «دلتا»، مفسراً بذلك ضراوة الموجة الوبائية الحالية.
وأكد رئيس البلدية سيرجي سوبيانين، عبر قناة «بيرفي كانال» أنه «بحسب المعطيات الأخيرة التي حصلنا عليها فإن 89,3% من المرضى مصابون بفيروس كورونا المتحوّر المسمّى دلتا، المتحوّر الهندي. وهو أكثر شراسة ويتفشى بسرعة أكبر».

المزيد من الملف

عناوين متفرقة

قد يعجبك ايضا

https://tinyurl.com/2acrhvr4

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا