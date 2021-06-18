90 % من إصابات «كورونا» في موسكو ناجمة عن «دلتا»

موسكو - أ ف ب

أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية أن قرابة 90% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في موسكو ناجمة عن المتحور «دلتا»، مفسراً بذلك ضراوة الموجة الوبائية الحالية.

وأكد رئيس البلدية سيرجي سوبيانين، عبر قناة «بيرفي كانال» أنه «بحسب المعطيات الأخيرة التي حصلنا عليها فإن 89,3% من المرضى مصابون بفيروس كورونا المتحوّر المسمّى دلتا، المتحوّر الهندي. وهو أكثر شراسة ويتفشى بسرعة أكبر».