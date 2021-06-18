شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة يابانية تقضي بسجن وزير عدل سابق لشرائه أصواتاً انتخابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - أ ف ب

قضت محكمة يابانية، الجمعة، بسجن وزير عدل ياباني سابق، ثلاث سنوات، بعد إدانته بشراء أصوات، في محاولة لضمان نجاح انتخاب زوجته في منصب رسمي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتوصلت المحكمة إلى أن كاتسويوكي كاواي البالغ 58 عاماً مذنب بتوزيع 29 مليون ين (260 ألف دولار) على مئة شخص عام 2019 للمساعدة في انتخاب زوجته آنري عضواً في مجلس الشيوخ، بحسب إذاعة «إن إتش كاي» الرسمية.

وأضافت الإذاعة أن المحكمة غرمت كاواي 1,3 مليون ين (11,800 دولار) بالإضافة إلى الحكم بالسجن. ولم يؤكد مسؤولون في محكمة طوكيو هذا التقرير الإعلامي على الفور.

وكاواي الذي تمتع بعلاقة وثيقة مع رئيس الوزراء السابق شينزو آبي تمسك ببراءته في البداية قبل أن يقر بالتهم المنسوبة إليه.

واعتبرت المحكمة أن زوجته آنري التي فازت بالمقعد في يوليو/تموز 2019 مذنبة أيضاً لدورها في هذا المخطط، وحكم عليها بالسجن 16 شهراً مع وقف التنفيذ.

وذكرت صحيفة يوميوري شيمبوم اليومية أن كاواي استأنف الحكم الصادر ضده.

وعين كاواي وزيراً للعدل من قبل آبي عام 2019، لكنه ترك منصبه بعد أسابيع عدة من كشف هذه الفضيحة.