شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى روبليف يصعد لقبل النهائي على ملاعب عشبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألمانيا - رويترز

للمرة الأولى خلال مسيرته مع اللعبة، صعد المصنف الرابع الروسي أندريه روبليف للدور قبل النهائي في بطولة على الملاعب العشبية بعد فوزه على الألماني فيليب كولشرايبر 7-6 و6-2 في دور الثمانية ببطولة هالة للتنس في ألمانيا، الجمعة.

وروبليف (23 عاماً) هو المصنف الوحيد المستمر في البطولة بعد خروج المصنفين الأوائل الروسي دانييل ميدفيديف والألماني ألكسندر زفيريف والسويسري روجر فيدرر من المنافسة.

وفي فوزه اليوم أطلق روبليف تسع ضربات إرسال ساحقة من النوع الذي لا يرد وفاز بنسبة 82 في المئة من إرساله الأول وتفوق تماماً على منافسه الألماني الفائز بلقب البطولة في 2011 ولم يتعرض لكسر الإرسال مطلقاً.

وقال روبليف بعد الفوز «أنا سعيد بما قدمته من أداء ووصولي لقبل النهائي للمرة الأولى». وأضاف: «بعد المجموعة الأولى أعتقد أنه تراجع ذهنياً وهو ما شجعني على الانطلاق».

وسيلتقي روبليف في الدور قبل النهائي مع لاعب جنوب إفريقيا لويد هاريس أو مع الجورجي الصاعد من التصفيات نيكولوز باسيلاشفيلي.