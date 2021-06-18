تسجيل بيانات التحصين.. إجراءات جديدة من الطيران السعودي بشأن القادمين إلى المملكة من غير المواطنين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، تعميمًا لجميع شركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين ومرافقيهم قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين قبل المغادرة، وذلك من خلال الرابط : 2u.pw/C9Ab2، للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل مدة انتظارهم في منافذ الدخول.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، يشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.

من ناحية أخرى، نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، الاشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لحج 1442هـ، إذ سمحت للمرأة التسجيل دون محرم "مع عصبة النساء"، لأول مرة في التاريخ.

وتضمنت الآلية التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة؛ التسجيل عبر الرابط والمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، مع مراعاة الاشتراطات التالية؛ أن تكون الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً، ويشترط التحصين بأنواعه الثلاثة (محصن - محصن جرعة واحدة - محصن متعافٍ"، والخلو من الأمراض المزمنة.

وأتاحت الوزارة التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين ممّن لم يسبق لهم الحج خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، كما أكّدت وزارة الحج والعمرة أن تسجيل الرغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل دون محرم "مع عصبة النساء".

وأشارت الوزارة إلى أن الفرز يتم بناءً على تحقيق المعايير الصحية والتنظيمية والأولوية لمَن لم يسبق له أداء فريضة الحج مع مراعاة الفئات العمرية، وشراء الباقة والسداد خلال 3 ساعات من اختيار الباقات تجنباً للإلغاء.