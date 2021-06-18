شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "محلية النواب" يتفقد تطوير عشوائيات بورسعيد.. ومواطنون: ربنا يخليلنا السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مشروعات تطوير بعض العشوائيات في حي القابوطي، ومنطقة الحرفيين في حي الضواحي، وأعمال رصف بعض الشوارع، وسط ترحيب من المواطنين.

والتف عدد من المواطنين حول المحافظ ووفد لجنة الإدارة المحلية في منطقة القابوطي، وأشادوا بأعمال التطوير ورصف الشوارع، ووجهوا الشكر للمحافظ، وهتفوا للرئيس عبد الفتاح السيسي، مرددين: "ربنا يخليلنا السيسي".

كما تفقد الوفد أعمال تطوير العشوائيات في حي الضواحي، وتحدث المحافظ ووفد لجنة الإدارة المحلية مع المواطنين، الذين أشادوا بأعمال التطوير.

وأشاد مواطن بورسعيدي بالتطوير داخل المحافظة وفي المنطقة، أمام وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال جولتها بمنطقة الحرفيين في حي الضواحي، وأشاد المواطن بتطوير الطرق والشوارع والميادين بالمحافظة، خلال رده على سؤال رئيس لجنة الإدارة المحلية للمواطنين في المنطقة "عندكم مشاكل أو أي شكاوى؟".

وعرض المواطن مشكلته وتتعلق بسيارته "تاكس" تحتاج لصيانة، ليعلن المحافظ اللواء عادل الغضبان، تكفل المحافظة بتصليح سيارته على نفقة المحافظة.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم تطوير منطقة القابوطي وهي من أكبر المناطق العشوائية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم تمليك الأراضي للأهالي وهم من يقومون بالبناء، وفقا لاشتراطات معينة.