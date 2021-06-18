تعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه بنهاية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

تباين أداء العملات العربية مقابل الجنيه، وبينها الدينار الكويتي والريال السعودي والدينار الأردني، خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، وفقًا لبيانات البنك الأهلي.

وتراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه ليسجل أمس الخميس، 48.95 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع مقابل 49.12 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع الخميس قبل الماضي.

وانخفض سعر الريال السعودي قرشًا واحدًا للبيع ليسجل أمس الخميس 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه سعر البيع مقابل 4.19 جنيه الخميس قبل الماضي.

ووفقا لموقع البنك، استقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس الخميس، 4.25 جنيه للشراء، بينما انخفض سعر بيعه قرشا ليسجل 4.27 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدينار البحريني، أمس الخميس ليسجل 40.26 جنيه للشراء و41.59 جنيه للبيع مقابل 40.36 جنيه للشراء و41.69 جنيه للبيع، الخميس قبل الماضي.

وهبط سعر الريال العماني ليسجل أمس 39.54 جنيه للشراء و40.73 جنيه للبيع مقابل 39.64 جنيه للشراء، و40.83 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال القطري، أمس الخميس إلى 3.99 جنيه للشراء مقابل 4 جنيهات للشراء الخميس قبل الماضي، فيما استقر سعر البيع عند 4.31 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدينار الأردني، حيث سجل أمس الخميس 21.67 جنيه للشراء و22.12 جنيه للبيع مقابل 21.71 جنيه للشراء و22.15 جنيه للبيع.