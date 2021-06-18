تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في البنك الاهلي.

وبحسب بيانات البنك الأهلي سجل سعر الدولار أمس الخميس 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

وأعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مايو للشهر الثاني عشر على التوالي.

وقال المركزي، في بيان سابق، إن احتياطي النقد الأجنبي سجل 40.468 مليار دولار في نهاية مايو الماضي مقارنة 40.343 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي بزيادة 125 مليون دولار.

وواصل احتياطي النقد الأجنبي بذلك ارتفاعه للشهر الثاني عشر على التوالي، وذلك بعد أن تعرض لانخفاض كبير في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة فيروس كورونا وهي مارس وأبريل ومايو 2020.