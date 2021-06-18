مصدر بـ "تعليم الجيزة" يكشف مجموع وموعد تنسيق القبول بالثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، أنه سيتم الإعلان عن تنسيق القبول بالثانوية العامة خلال أسبوعين.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة في محافظة الجيزة، يبدأ من 220 درجة من المجموع الكلي للدرجات، أو يزيد قليلا ليصل لـ 225.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة نجاح 83.31% حيث بلغ عدد المتقدمين 163507 طالبا وطالبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني نجح منهم 135267 طالبا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 292 طالب وطالب حيث تصدرت إدارات الوراق وجنوب والشيخ زايد وأكتوبر والعمرانية أعلى نسب النجاح .

واعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.67% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 100% بالاضافة الى نتيجة القسم المهنى بنسبة نجاح 85.23% .

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي:

https://giza-edu.com/nat.html