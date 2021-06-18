

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تعمل البنوك على التوسع في إصدار كارت الائتمان المعروف باسم (الكريدت كارد) لعملائها أو غير عملائها من الأفراد العاديين بهدف تمكينهم من سداد أو تقسيط مشتريات لدى التجار وخاصة المتعاقدين معهم.

والكريدت كارد يعد قرضا صغيرا مدفوع مقدما من البنوك بغرض سداد مشتريات العملاء من الموظفين أو غيرهم بشكل أساسي، وكذلك يتيح الكارت للعميل بالسحب النقدي منه ولكن يتم احتساب نسبة فائدة لاستخدامه في غير الغرض المخصص له.

وتصدر البنوك بطاقة الكريدت كارد إما بضمان الدخل الشهري للعميل، أو أوعية ادخار في البنك المصدر مثل شهادة أو وديعة أو حساب توفير بعد تقدم العميل بطلب للبنك.

وفي حال عدم التزام العميل بسداد قيمة مشترياته للبنك في غضون 55 يوما تحتسب فائدة وغرامة تأخير عليه.

وتطلب البنوك من العملاء في حال تقدمهم بطلب لإصدار بطاقة كريدت كارد بضمان صورة معتمدة من جهة العمل بالدخل الشهري، وصورة من الرقم القومي سارية، وإيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور مثل (كهرباء، أو مياه، أو غاز)، أما في حال إصدار بطاقة المشتريات بضمان أوعية ادخار، فلا يحتاج إلى تقديم أوراق ويكتفي بتوقيع العميل بتجنيب البنك من حسابه بنفس قيمة الحد الائتماني للكارت وفي حال سداد مشتريات لا تخصم مبلغ من حسابه.

وتحدد إدارة مخاطر الائتمان في كل بنك قيمة الحد الائتماني للكريدت كارد لاستخدامها في المشتريات حسب نوع الكارت وإجمالي الدخل الشهري للعميل، أو حجم ودائعة في البنك.

وتوجد أنواع مختلفة من البطاقات يرتبط كل نوع فيهم بشريحة الدخل الشهري للعميل سواء كلاسيك، أو جولد، أو بلاتينيوم، أو تيتانيوم.

ويقدم الخليج 365 تفاصيل سداد وتقسيط المشتريات باستخدام الكريدت كارد في 3 بنوك وهي الأهلي المصري ومصر والقاهرة:

البنك الأهلي المصري:

الحد الأدنى للدخل الشهري: 3 آلاف جنيه.

سنوات التقسيط: يسمح بالتقسيط بدون فوائد لمدة تصل إلى عام حسب التاجر المتعاقد معه، كما يسمح البنك بالتقسيط مع التجار غير المتعاقدين معهم بشرط الاتصال بخدمة العملاء لتفعيل خدمة التقسيط.

نسبة الفائدة في حال تأخر العميل عن السداد: 2.25% على إجمالي مبلغ المشتريات في حال عدم السداد للبنك خلال 55 يوما.

نسبة الفائدة على السحب النقدي: 2.25% على إجمالي كل سحبة باستخدام الكارت.

إصدار الكارت بضمان الشهادة: يصل حده الائتماني إلى 90% من إجمالي قيمة الشهادة.

بنك مصر:

الحد الأدنى للدخل الشهري: يحتسب مع موظفة خدمة العملاء.

مدة التقسيط: تصل إلى عام أو أكثر دون فائدة مع التجار المتعاقد معها البنك فقط، وتحتسب نسبة فائدة 11.3% سنويا على التجار غير المتعاقد معهم البنك.

نسبة الفائدة المطبقة على العميل المتخلف عن السداد: من 2% إلى 2.3% حسب نوع الكارت في حال مرور 55 يوما على عدم السداد.

نسبة الفائدة على السحب النقدي: من 2% إلى 2.3% حسب نوع الكارت في حال مرور 55 يوما على عدم السداد، وغرامة تأخير لا تقل عن 50 جنيها.

إصدار الكارت بضمان الشهادة: يصل حده الائتماني إلى 80% من إجمالي قيمة الشهادة.

بنك القاهرة:

الحد الأدنى للدخل الشهري: 3 آلاف جنيه.

سنوات التقسيط: تصل إلى 6 شهور دون احتساب فائدة مع التجار المتعاقد معها البنك فقط.

نسبة الفائدة في حال التأخير عن السداد: نسبة الفائدة 2.5% على إجمالي مبلغ المشتريات في حال عدم السداد للبنك خلال 55 يوما، وغرامة تأخير لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه.

نسبة الفائدة على السحب النقدي: تتراوح بين 2.2% إلى 2.5% على إجمالي كل سحبة باستخدام الكارت.

إصدار الكارت بضمان الشهادة: يصل إلى 90% من إجمالي قيمتها.