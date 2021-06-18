تحرير 348 محضرا لمحال مخالفة خلال حملات تموينية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات تموينية موسعة استهدفت المخابز والمحال التجارية بمختلف مناطق المحافظة.

وقال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن الحملات جاءت في إطار تشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الدعم المخصص من الدولة.

وأضاف سعدالله في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد ٣٤٨ محضرا متنوعا، تضمنت ٩٩ محضرا في إدارة العجمي، ١٧ محضرا بإدارة تموين وسط، ٦١ محضرا في إدارة تموين شرق، ٣٩ محضرا في إدارة تموين العامرية، ١٢ محضرا بإدارة تموين المنتزه، ٤٣ محضرا بإدارة تموين برج العرب، و٣٢ محضرا بإدارة تموين غرب والجمرك.

من جانبه قال المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، إن إدارة الرقابة التموينية بالمديرية نفذت حملات مماثلة أسفرت عن تحرير ٢٨ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، ١٠ محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ٤ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضر استخدام مطبوعات في تغليف مواد غذائية، ومحضرين لإدارة مخابز سياحية بدون ترخيص بإجمالي ٤٥ محضرا متنوعا.