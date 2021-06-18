ماكنزي: الحوثيون لا يريدون الجلوس إلى طاولة المفاوضات

وشدد ماكنزي على أن «الحوثيين لا يريدون الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، وأنهم «يسعون للسيطرة على مأرب قبل الانخراط في أي عملية تفاوضية».
واتهم ماكنزي إيران بأنها «غير مهتمة بتحقيق السلام في اليمن على الإطلاق، ولا بالأوضاع الإنسانية في البلاد».
وأضاف أن «إيران تزود الحوثيين بالسلاح وترى أن مصلحتها في استمرار الحرب». وحمّل المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، الخميس، ميليشيا الحوثي مسؤولية فشل الجهود الرامية لإحلال السلام ووقف إراقة الدم في اليمن. وندد ليندركينغ بشدة، خلال لقائه وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، باستمرار هجمات الحوثيين على المدنيين، مؤكداً أنه «لا حل عسكريا للصراع في اليمن».
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