بريطانيا تسجل ارتفاعاً كبيراً في الإصابات بسلالة «دلتا»

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت بيانات هيئة الصحة العامة في بريطانيا، اليوم الجمعة، عن تضاعف حالات الإصابة بالسلالة «دلتا» من فيروس كورونا المستجد خلال أسبوع واحد في أنحاء المملكة المتحدة.

وذكرت الهيئة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة والمشتبه في إصابتها بسلالة «دلتا» ارتفع إلى 75 ألفا و953 من 33 ألفا و630 الأسبوع الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن نحو 99 في المئة من حالات الإصابة في أنحاء المملكة المتحدة تحمل التسلسل الجيني أو النمط الجيني لسلالة «دلتا»، التي اكتشفت لأول مرة في الهند.

وأوضحت الهيئة أن 806 من المصابين بسلالة «دلتا» تم نقلهم إلى المستشفى، اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي، بزيادة قدرها 423 خلال أسبوع.

وتتوافق أحدث البيانات مع تحليل هيئة الصحة العامة بأن جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستبقيان، في المتوسط، نحو 9 من كل 10 أشخاص يصابون بالمرض بعيدا عن المستشفيات.

لكن الهيئة أوضحت أيضاً أن حالات الإصابة ستواصل الارتفاع حتى يتم تطعيم جميع البالغين، مما يمثل تحديًا للحكومة البريطانية، التي تسعى لإعادة فتح الاقتصاد.

وأدت زيادة الإصابات بالوباء جراء المتحور «دلتا» إلى تأجيل موعد رفع قيود كانت قد فرضت لمكافحة كورونا. وكان مقررا أن ترفع بريطانيا تلك القيود يوم 21 يونيو الجاري، لكنها اضطرت لتأجيلها أربعة أسابيع.