شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يقتل 30 عنصرًا من ميليشيا الشباب الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الصومالي اليوم مقتل أحد القياديين البارزين و30 عنصراً من ميليشيات الشباب الإرهابية في عمليات عسكرية جرت في منطقة ورتا جيلابل بمحافظة شبيلي الوسطى .

وأفاد المتحدث باسم الجيش الصومالي العقيد علي حاشي في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء الوطنية الصومالية اليوم أن الهدف من العملية هو القضاء على مقاتلي حركة الشباب الإرهابية، مضيفًا أن الجيش تمكن أيضًا من تحرير عدة قرى كانت في قبضة المتمردين.