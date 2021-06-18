شكرا لقرائتكم خبر عن 23 وفاة و5068 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 16 ألفا و 834حالة وفاة.

وأوضح بيان للوزارة أنه تم تسجيل 5068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و279 ألفا و679إصابة جديدة.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 3863حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و192آلفا و285 حالة.