شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا ..لا كمامات في الأماكن المفتوحة بعد 26 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ،اليوم الجمعة ،على هامش فعالية في برشلونة، إن الالتزام بوضع الأقنعة الواقية في الأماكن المفتوحة في إسبانيا سيتم رفعه في 26 يونيو، حيث ستتم الموافقة على قرار رفع القيود في اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وصرح السياسي الاشتراكي بأنه "ستكون هذه آخر عطلة نهاية أسبوع يضطر فيها الأشخاص إلى وضع أقنعة في الأماكن المفتوحة في إسبانيا".

وأعرب عن سعادته لتمكنه من نقل هذه "الرسالة المهمة" إلى مواطنيه البالغ عددهم 47 مليون نسمة.