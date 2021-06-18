شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان : خدمات طبيبة لـ 436 مريضا في "الزعتري" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس خدماتها الطبية لـ436 مريضا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

واستقبلت عيادات الطب العام 192 مريضا، كما استقبلت عيادات الأطفال 59 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 37 مريضا، وراجع 22 مريضا عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 47 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، كما تم عمل 59 تحليلا لـ 22 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 54 صورة أشعة لـ 31 مريضا، كما تم إعطاء 39 لقاحا لـ 16 مريضا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 10 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 316 وصفة طبية.