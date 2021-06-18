بالوثيقة.. القضاء يحكم بسجن رئيس هيئة النزاهة الاسبق لاهانته الحكومة

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما على رئيس هيئة النزاهة الاسبق القاضي رحيم العكيلي بالسجن المشددة لمدة سنة وتأييد مصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة لادانته بإهانة الحكومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و بحسب وثيقة حصلت الخليج 365 على نسخة منها، جاء فيها ان المحكمة اصدرت بحق المدان الهارب رحيم حسن جربو العكيلي حكما بالسجن المشدد لمدة سنة واحدة عن جريمة اهانة الحكومة العراقية على مواقع التواصل الاجتماعي في بغداد عام 2019.



فيما يلي نص الوثيقة: