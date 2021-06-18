انت الان تتابع خبر جريمة تهز مصر.. أم تقتل ابناءها الثلاثة وتبرر 'مكنش قصدي' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووقعت الجريمة في قرية الدكة التابعة لمركز نصر النوبة في محافظة أسوان، جنوبي مصر.

وكشف شاهد عيان من أهالي القرية تفاصيل ما حدث، قائلا إن السيدة أم لأربع أبناء معروف عنها في القرية أنها مريضة نفسية وزوجها يعمل في القاهرة ويعود الي المنزل كل عدة أشهر.



وأضاف الشاهد " أنه قبل صلاه الجمعة بدقائق سُمعت أصوات صراخ تأتي من منزل حسين محمود والد المجني عليهم.

وبعدها علم السكان أن الأم هي من قامت بقتل أطفالها وكانت جالسة بجوارهم تردد "مكنش قصدي أقتلهم (لم أقصد)"، وفق رواية شاهد العيان.

وقال إن الطفل الرابع هرب من المنزل عندما رأى أمه تخنق أشقاءه الثلاثة ولم يعد إلى المنزل حتى الآن.

وأشار الشاهد أن السيدة تعاني من مرض نفسي منذ فترة وأن زوجها أهمل في علاجها بسبب الظروف المادية، لأن علاجها يكلف الكثير.



وكشف الشاهد أن السيدة لديها 4 أبناء أعمارهم 9 و7 و6 سنوات ورضيع، موضحا أن الوحيد الذي نجا من الحادث هو الطفل الكبير.

وكانت الأجهزة الأمنية بمدير أمن أسوان تلقت بلاغا من النجدة بوقوع جريمة قتل بقرية الدكة.

ولدى انتقال الأجهزة وجدت السيدة بجوار أبنائها الثلاثة في حالة إنهيار شديد فقامت بالقاء القبض عليها وتم عرضها على النيابة العامة التي أمرت بعرضها على الطب الشرعي.