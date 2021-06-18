بعد شهر من مقتل امرأة امام طفلتها.. ساعتها الذكية تكشف الفاعل

فعندما قتلت كارولين البالغة من العمر 20 عاماً خنقاً حتى الموت أمام ابنتها البالغة من العمر 11 شهراً في منزلهم بالقرب من أثينا في 11 مايو /ايار، أخبر زوجها ناجنوستوبولوس الشرطة أنه تم تقييده من قبل ثلاثة لصوص اقتحموا منزلهم، وخنقوا زوجته، ثم سرقوا 10 آلاف جنيه إسترليني.أعترف ناجنوستوبولوس بأنه القاتل، بعدما واجهه المحققون ببيانات بيومترية من ساعة كارولين والتي بالإمكان أن تحدد اللحظات الأخيرة التي توقف فيها قلبها عن النبض، والتي يعتقد الضباط أنها تختلف عن روايته للأحداث، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

تقول الشرطة أيضاً إن الزوجين كانا يتشاجران في الساعات التي سبقت وفاتها، مع تبادل رسائل نصية باللغة الإنجليزية.