أول سيارة سباق طائرة في العالم تحلّق للمرة الأولى (فيديو)

وستقام ثلاثة سباقات كبرى يتم توجيهها عن بُعد في جميع أنحاء العالم بمواقع لم يتم الكشف عنها بعد كجزء من سلسلة سباقات «إيرسبيدر» الكهربائية.

وستطير مركبة «أوكتوكوبتر» -المسماة «إم كي 3 إيرسبيدر»، والتي صمّمها وصنعها مهندسو «ماكلارن» و«جاغوار» و«رولز رويس» و«بوينغ» و«برابهام»- بسرعات تتراوح بين 93 و155 ميلاً في الساعة (150 إلى 250 كم/ ساعة)، حسبما قال المنظمون.



وستتنافس ما يصل إلى أربعة فرق و10 طائرات في سلسلة من طراز «فورمولا 1»، حيث يتم التحكم في السيارات غير المأهولة من الأرض بواسطة طيارين ملديهم خبرات في الطيران ورياضة السيارات والرياضات الإلكترونية.

والهدف هو وجود طيارين بشريين في قمرة القيادة بحلول عام 2022.

والسيارة الطائرة مزودة بثماني شفرات دوارة تحيط بقمرة القيادة المركزية المصنوعة من ألياف الكربون ويمكنها الانتقال من 0 - 62 ميلاً في الساعة في 2.8 ثانية. ويتمكن لويس هاميلتون في سيارة مرسيدس «إف 1» من فعل الشيء نفسه في نحو 2.6 ثانية.

