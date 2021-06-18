"رعد 5".. مناورة مصرية حية تستهدف بؤر الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت فعاليات المناورة "رعد 5"، التي تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية بالذخيرة الحية، لاستهداف البؤر الإرهابية.

ووفق بيان للمتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة، فإن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة، والتى تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.



وبحسب البيان استمرت المناورة لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.





وتضمنت المراحل الأولى للمناورة تنفيذ عملية إقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية حدودية بواسطة عناصر من القوات الخاصة وتطهيرها من العناصر الإرهابية وتحرير الرهائن وعودة الحياة إلى طبيعتها.

بدوره، قام القائد العام للقوات المسلحة بفرض عدد من المواقف الطارئة للقوات المشتركة بتغيير أهداف الرمى وتم إصابتها بدقة وكفاءة عالية، أظهرت المرحلة المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.





كانت الفعاليات بدأت بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة وملخص الأعمال السابقة والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة.

وتضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التى نفذت طلعات للإستطلاع والتأمين والمعاونة الجوية لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوى وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطيات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية.









كما قامت العناصر المدرعة والميكانيكية بتطوير الهجوم وإختراق الدفاعات المعادية والإشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة، حسب بيان المتحدث العسكري.



وفى نهاية المرحلة أشار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى قدرة مصر على التعامل مع مختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية التى ترتبط بأمن وإستقرار الوطن ، مشيراً إلى القدرة على التعامل مع كافة التحديات الداخلية والعدائيات الخارجية لمختلف القضايا.

كما أكد على ضرورة الحفاظ على مستوى الإستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار.







