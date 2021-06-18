جوتيريس أميناً عاماً للأمم المتحدة لفترة ثانية

نيويورك – رويترز

عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً، الجمعة، الأمين العام أنطونيو جوتيريس لفترة ثانية مدتها 5 سنوات تبدأ في الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2022.

وأيد مجلس الأمن الدولي في الـ8 من يونيو، استمرار جوتيريس أميناً عاماً للأمم المتحدة لفترة ولاية ثانية وأوصى بأن تختاره الجمعية العامة للمنظمة التي تضم 193 دولة في عضويتها لولاية أخرى تستمر خمس سنوات اعتباراً من الأول من يناير كانون الثاني عام 2022.

وتولى جوتيريس المنصب بعد بان جي- مون في يناير/ كانون الثاني 2017 قبل أسابيع قليلة من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شكك في قيمة وجود الأمم المتحدة.