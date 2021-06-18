شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس أميناً عاماً للأمم المتحدة لفترة ثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
18 يونيو 2021
18:00 مساء
قراءة دقيقة واحدة
نيويورك – رويترز
عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً، الجمعة، الأمين العام أنطونيو جوتيريس لفترة ثانية مدتها 5 سنوات تبدأ في الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2022.
وأيد مجلس الأمن الدولي في الـ8 من يونيو، استمرار جوتيريس أميناً عاماً للأمم المتحدة لفترة ولاية ثانية وأوصى بأن تختاره الجمعية العامة للمنظمة التي تضم 193 دولة في عضويتها لولاية أخرى تستمر خمس سنوات اعتباراً من الأول من يناير كانون الثاني عام 2022.
وتولى جوتيريس المنصب بعد بان جي- مون في يناير/ كانون الثاني 2017 قبل أسابيع قليلة من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شكك في قيمة وجود الأمم المتحدة.
المزيد من الملف
عناوين متفرقة
قد يعجبك ايضا
https://tinyurl.com/5835hvwd