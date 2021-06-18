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وزير الصناعة: اقتصاد إيطاليا قد ينمو 5% في 2021

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

18 يونيو 2021

17:27 مساء

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قال وزير الصناعة الإيطالي جيانكارلو جورجيتي، الجمعة، إن اقتصاد بلاده قد يشهد نمواً يصل إلى خمسة في المئة هذا العام وهو معدل أسرع من المتوقع.
وتوقعت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي هذا العام 4.5 في المئة بعد تراجعه العام الماضي 8.9 في المئة؛ بسبب إجراءات العزل العام والإغلاق لمكافحة جائحة فيروس .
(رويترز)

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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