وزير الصناعة: اقتصاد إيطاليا قد ينمو 5% في 2021

قال وزير الصناعة الإيطالي جيانكارلو جورجيتي، الجمعة، إن اقتصاد بلاده قد يشهد نمواً يصل إلى خمسة في المئة هذا العام وهو معدل أسرع من المتوقع.

وتوقعت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي هذا العام 4.5 في المئة بعد تراجعه العام الماضي 8.9 في المئة؛ بسبب إجراءات العزل العام والإغلاق لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

(رويترز)