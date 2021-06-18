بعد فطور عدة.. الهند تسجل أول إصابة بـ«الفطر الأخضر»

الشارقة: ”الخليج 365”

بعدما ظهرت فطور عدة، منها الأبيض والأصفر والأسود، سجلت الهند أخيراً أول إصابة بعدوى الفطر الأخضر لدى شخص تعافى من مرض كوفيد-19 في ولاية ماديا براديش وتم نقله إلى مومباي عن طريق الإسعاف الجوي لتلقي العلاج، بحسب ما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا».

وأوضحت الصحيفة أن مريضاً هندياً عمره 34 عاماً أصيب بهذه العدوى في الجيوب الأنفية والرئتين والدم وهي أول حالة يتم الإبلاغ. في حين علق أطباء محليون بأنهم في حاجة إلى مزيد من البحث، حول ما إذا كانت طبيعة عدوى الفطور الخضراء لدى الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد-19 تختلف عن المرضى الآخرين.

والفطر الأخضر، إلى جانب الفطور البيضاء والصفراء والسوداء، هو عفن شائع تتسبب به فطور «الرشاشيات» ويتنفسها الناس يومياً دون أن يصابوا بأي أمراض بالضرورة. وبحسب معهد سري أوروبيندو للعلوم الطبية في الهند؛ فإن تسميته بالأخضر لا تعود إلى أنه ينعكس على جسم الإنسان بشكل ظلال خضراء؛ بل لأنه يتخذ هذا اللون في المختبرات الطبية أثناء إجراء تجارب عليه.

ووسط تزايد حالات الإصابة بالفطريات في الهند بين مرضى كوفيد-19 ومن تعافوا منه، نصح علماء الأوبئة الناس بعدم الذعر من لون الفطر، وأكدوا أهمية تحليل نوع العدوى وأسبابها وعوامل الخطر المرتبطة بها.