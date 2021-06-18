شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "محلية النواب" والمحافظ يتفقد "ساحة مصر" ومشروعات سياحية ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، جولاتها التفقدية بزيارتها الميدانية لمحافظة بورسعيد، لليوم الثالث، حيث تفقد الوفد البرلماني مشروع تطوير وإنشاء ساحة مصر، ومشروع écla "قرية الكروان سابقا"، وذلك برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعمرو عثمان، نائب المحافظ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن هذه القرية إحد القري الشاطئية، والمحافظة تمتلك 5 قري شاطئية، متابعا: "نقوم بفتح الاستثمار لتعظيم موارد المحافظة، وفتحنا الاستثمار علي هذه القرية".

وتابع: "المحافظة تمتلك ولا تدير، ونعطي أهل الخبرة يديروا، والقرية كان معدل الربح السنوي منها نحو 6 مليون جنيه، وبعد الطرح للاستثمار والتطوير أصبح معدل الربح السنوي 22 مليون جنيه، وفي نهاية شهر 8 أو 9 خلال العام الجاري، سنفتتح هذه القرية".

وشرح القائمون علي تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير ساحة مصر، حيث يتضمن إنشاء تمثال مصر ويسمي "أم الدنيا" وهو يعبر عن التاريخ، وإنشاء حديقة التاريخ، ولاند مارك، ومنطقة مطاعم وكافيتريات، الساحة مجهزة لغرفة كنترول وتحكم لاقامة أي احتفالات.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "هذا المشروع جيد، ومصر كلها هتتفرج عليكم، الفكرة جيدة، والناس تيجي تزور هذا المشروع، وأود التأكيد علي أن العمل يجب أن يكون إبداعه 200%، حتي لا يضيع مجهوده".

وأشاد السجيني، بمشروع تطوير وإنشاء ساحة مصر، وقال إنه إحدى المشروعات التجميلية والحضارية التي يتم إنشاءها في بورسعيد، متابعا: "وفقا لما تم عرضه، العمل متضمن أعمال لاند سكيب وأعمال فنية، مثل تمثال يمثل حالة فنية حضارية تعكس تاريخ المحافظة، فتحية لمتخذ قرار هذا العمل وهذا المشروع، وممول المشروع من قبل أحد المستثمرين بالمحافظة، بالتالي لن يكلف الخزانة العامة أي مبالغ".

وتفقد الوفد البرلماني مشروع إكلات "قرية الكروان سابقا" التابعة للجهاز التتفيذي، وفكرة المشروع هي إنشاء،البحيرة ذات المياه الزرقاء، علي مساحة 7 آلاف متر مربع، واللاجون، ووفقا للقائمين علي تنفيذ المشروع، الوحدات تسلم مفروشة بالأجهزة الكهربائية.

كما تفقد محافظ بورسعيد، ووفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع قرية بالما السياحية، وتفقد الوفد أيضا، استاد بورسعيد.