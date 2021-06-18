شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المدة الزمنية للبت فى طلبات التراخيص بقانون حماية البيانات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرف القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الترخيص بأنه وثيقة رسمية تصدر عن المركز للشخص الاعتباري تمنحـه من خلالها الحق في مزاولة نشاط جمع البيانات الشخصية الإلكترونية، أو تخزينها أو نقلهـا أو معالجتهـا، أو القيام بأنشطة التسويق الإلكتروني، أو كل ما سبق والتعامل عليها بأي صورة، وتحدد التزامات المرخص له وفق القواعد والشروط والإجراءات والمعايير الفنية المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمـدد أخري .

وفيما يلى نستعرض ضوابط البت في طلبات التراخيص والتصاريح التي تقدم للمركز والمدة الزمنية اللازمة للبت في طلبات الحصول على التراخيص.

ووفقا للقانون

تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات علي النماذج التي يضعها المركز مشفوعة بجميع المستندات والمعلومات التي يحددها، مع تقديم ما يثبت قدرة المتقدم المـالية وقدرته علي توفير وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية المقررة، ويبت في الطلب خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفائه لجميع المستندات والمعلومات وإلا اعتبر الطلب مرفوضًا.

ويجوز للمركز طلب بيانات أو وثائق أو مستندات أخري للبت في الطلب، كما يكون له الحق في طلب توفير ضمانات إضافية لحماية البيانات الشخصية إذا تبين عدم كفاية الحماية المبينة بالمستندات المقدمة إليه.

كما يجوز للمتحكم أو المعالج الحصول علي أكثر من ترخيص أو تصريح وفقًا لنوعية البيانات الشخصية المتعامل عليها.