الثانوية العامة 2021.. طرق الحصول على أرقام الجلوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة و مقر اللجنة التي سيؤدي بها الطالب الامتحان.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة، الحصول على أرقام الجلوس بـ 3 طرق ، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2020/2021، وهي كالتالي:

- عبر جهاز التابلت الخاص بكل طالب، من خلال تطبيق "تنويهات"

- عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 18/6/2021، وذلك عبر الرابط: اضغط هنا

- تسليم أرقام الجلوس للطلاب من خلال المدارس، بدءا من غدا السبت الموافق 19/6/2021.