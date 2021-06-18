العثور على جثث 3 أشقاء عليها آثار تعذيب في أسوان.. وجهود أمنية لكشف اللغز

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تكثف مباحث أسوان جهودها لمعرفة أسباب وفاة 3 أطفال أشقاء بعد وصولهم لمستشفى نصر النوبة، وعليهم أثار ضرب وتعذيب.

تلقى اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة، بورود بلاغ من مستشفى نصر النوبة المركزي، يفيد بوصول 3 أطفال أشقاء جثث هامدة، وهم: "مكي.ح.م" 5 سنوات، وشقيقه "زياد" 5 سنوات، وشقيقه "يوسف" سنتين.

وتبين من التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أن الأطفال من أسرة تعيش بقرية الدكة شارع 23 مركز نصر النوبة، وأن الوفاة سببها ضرب، وجارى التحقيق مع أسرة الأطفال وتحرير محضر بالواقعة.