للمسافرين إلى الخارج.. اعتماد 3 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن النائب الصحفي محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة دسوق، وفوه، ومطوبس، في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، اعتماد 3 مراكز طبية جديدة لتلقي لقاح فيروس كورونا للمسافرين بالخارج، في المراكز الثلاثة.

وأكد عضو مجلس النواب، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن المراكز الجديدة التي جرى اعتمادها في المراكز الثلاثة هي مكتب صحة أول دسوق، ومكتب صحة فوه، ومكتب صحة مطوبس، وذلك توفيرًا على أهالي المراكز الثلاثة المسافرين للخارج في التوجه إلى المستشفيات الأخرى لتلقي لقاح كورونا، والانتظار لتحديد موعد تلقي اللقاح حتى لا تفوت مواعيد السفر عليهم.

كان النائب محمد عبدالعليم داود، تلقى 3 شكاوى من المواطنين أحمد رمزي السقا، وشريف شقطاية، ومحمد المقدم، وغيرهم من أبناء مراكز دسوق، وفوه، ومطوبس، بشأن ضرورة توفير مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا للمسافرين بالخارج، بعد تعدد الشكاوى من المواطنين بشأن تفويت مواعيد سفرهم، بسبب تحديد موعد تلقي لقاح فيروس كورونا بعد شهرين من التقديم عليه.