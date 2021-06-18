إصابة أسد بكورونا في حديقة حيوان بسريلانكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كولومبو- (د ب أ):

ذكر مسؤول بارز، اليوم الجمعة، أن أحد الأسود في حدائق الحيوان الوطنية الرئيسية بسريلانكا أصيب بكوفيد-19، بحسب ما أظهرته التقارير المعملية.

وقال مدير "حدائق الحيوان الوطنية"، إيشيني ويكرميسينج، إن الأسد، الذكر البالغ من العمر 11 عاما، أجريت له فحوصات بعدما رفض تناول وجباته وأظهر صعوبة في التنفس. وتقع "حدائق الحيوان الوطنية" في داهيوالا على بعد 13 كيلومترًا جنوبي العاصمة كولومبو.

وجرى إرسال عينات من بلغم الحيوان إلى إحدى كليات الطب البيطري وعلم الحيوان في جامعة؛ لفحصها وتأكد أن الحيوان مصاب بكوفيد-19.

والأسد معزول حاليا. وجارٍ فحص أربعة أسود أخرى كانت معه في نفس المنطقة؛ لتحديد ما إذا كانوا أصيبوا بالفيروس من عدمه.

والأسد المسمى ثور، موجود في معرض الأسود بحدائق الحيوان الوطنية منذ ثماني سنوات، منذ إحضاره من كوريا الجنوبية في 2012.

وجرى غلق حديقة الحيوان أمام الجمهور الشهر الماضي، ولم يتم إحضار سوى العمال المسؤولين عن إطعام الحيوانات للعمل خلال تلك الفترة.