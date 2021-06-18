هجوم إلكتروني استهدف الطبقة السياسية البولندية

أعلن ياروسلاف كاتشينسكي زعيم الحزب القومي البولندي الحاكم أن سياسيين بولنديين كبارا استهدفوا، بهجوم إلكتروني «واسع» أطلق من روسيا. وقال كاتشينسكي نائب رئيس الوزراء المكلف الأمن القومي في بيان، إن «تحليلات أجهزتنا والأجهزة الخاصة لحلفائنا تسمح لنا بأن نعلن بلا لبس أن الهجوم الإلكتروني جرى من أراضي الاتحاد الروسي».



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