البرتغال تحتفل بطفل عمره عامان.. والسبب!

ابوظبي - سيف اليزيد - تحتفل البرتغال اليوم الجمعة، بعد العثور على طفل عمره عامان، كان قد فقد منذ صباح الأربعاء الماضي، حيا بعد 40 ساعة في منطقة غابات في بلدة «بروينكا-إيه-فيلها، على بعد حوالي أربعة كيلومترات من منزل والديه.

وشاهد مارة الطفل ويدعى ليتل نواه، بعد الساعة الثامنة بفترة قصيرة أمس الخميس، وأبلغوا الشرطة على الفور، طبقا لما ذكرته صحيفة«داريو دي نوتيسياس» ووسائل إعلام أخرى اليوم الجمعة، نقلاً عن السلطات.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه من المحتمل أن يكون الطفل قد هرب ولم تكن هناك أي مؤشرات على وجود عمل غير قانوني. وكان الطفل مصاباً بخدوش طفيفة، وضعيفاً، لكن بخلاف ذلك كان بخير.

ولأسباب متعلقة بالسلامة، قضى الليل في مستشفى في منطقة«كاستيلا برانكو» على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرق لشبونة.

وكان البحث عن الطفل، الذي شارك فيه حوالي 130 فرداً من الدفاع المدني ورجال الشرطة والإطفاء، بمساعدة طائرات مسيّرة ومتطوعين، قد جعل البرتغال بأسرها في حالة من التوتر الشديد.

وكان النبأ السار المتمثل في العثور على الطفل اليوم الجمعة، الموضوع الرئيس في الكثير من البرامج التلفزيونية، وأيضاً شبكات التواصل الاجتماعي.