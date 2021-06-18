شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء رئيس تويتر في الهند بسبب فيديو مخالف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون اليوم الجمعة إن الشرطة الهندية استدعت كبير مسؤولي شركة تويتر في البلاد، بسبب عدم إيقاف نشر مقطع مصور يتردد أن أثار فتنة طائفية في البلاد.

وسجلت الشرطة في غازي أباد بولاية أوتار براديش في شمال البلاد قضية يوم الثلاثاء بعدما قام مستخدمو تويتر بمشاركة مقطع مصور يظهر مجموعة من الرجال وهم يضربون مسنا مسلما، ووصفوه بأنه ممارسة للعنف من جانب مجموعة من الهندوس.

وقالت الشرطة إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الهجوم ليس له زاوية عنصرية، حيث إن الرجل تعرض للهجوم من جانب ستة أشخاص -هندوس ومسلمين- تملكهم الغضب منه بسبب بيعه مواد زائفة لجلب الحظ. غير أن تويتر لم يحذف المحتوى المضلل.

وقال ضابط الشرطة أكيليش ميشرا: "أصدرنا مذكرة قانونية يوم الخميس طلبنا فيها من رئيس تويتر في الهند (مانيش ماهيشواري) التوجه لقسم الشرطة خلال سبعة أيام لتوضيح موقفه".