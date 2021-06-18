الامن الوطني يقبض على اجنبيين يعملان في الطب لايحملان شهادة جامعية

وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "استمراراً لجهود جهاز الأمن الوطني الرامية الى مراقبة وتفتيش عمل الصيدليات والعيادات الطبية المخالفة، وبناءً على المعلومات الواردة عبر الخط الساخن 131 تمكنت مفارز الجهاز في محافظة البصرة وبعد إستحصال الموافقات القضائية من القبض على متهم لا يحمل الجنسية العراقية يمارس مهنة طب الأسنان دون شهادة علمية وموافقات رسمية".واضاف انه "في عملية اخرى تمكنت مفارز الجهاز في محافظة النجف الأشرف وبعد استحصال الموافقات القانونية من القاء القبض على متهم اخر لايحمل الجنسية العراقية ينتحل صفة طبيب يعمل بدون شهادة جامعية وموافقات وزارة الصحة".

واشار البيان الى انه "قد دونت اقوالهما اصولياً، وتمت إحالتهما الى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات العادلة بحقهما".