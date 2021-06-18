بمُشاركة العراق.. انطلاق أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي

ويناقش المنتدى الأزمات والصراعات الإقليمية والدّولية، وطرق حل المشكلات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وكان وزير الخارجيّة فؤاد حسين والوفد المرافق له قد وصلوا، يوم امس اليوم الخميس 17 حزيران 2021، إلى مدينة أنطاليا التركيّة للمُشاركة في مُنتدى أنطاليا الدبلوماسي للفترة من 18-20 حزيران، ويشارك في المُنتدى كبار المسؤولين على مستوى الرؤساء، ووزراء الخارجيّة، ويفتتح المُنتدى رئيس الجمهوريّة التركيّة السيّد رجب طيب أردوغان.



وعقد وزير الخارجية لقاءات ثنائيّة على هامش المُنتدى مع نظرائه المُشاركين لبحث عدد من الملفات المُشتركة.

يذكر ان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد أوضح، في وقت سابق، أن الهدف من تنظيم منتدى أنطاليا الدبلوماسي هو "تعزيز دور بلاده في الميدان وعلى طاولة المفاوضات وفي المجالات الفكرية"، مضيفاً أن المنتدى الذي سيعقد تحت شعار "الدبلوماسية المبتكرة: مرحلة ومواقف جديدة"، سيشهد أيضاً العديد من اللقاءات الثنائية بين المشاركين.

