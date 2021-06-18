أحمد عز يتصدر تريند تويتر بـ'العارف'.. ماذا عن الهاكر؟

وأعلنت شركة سينرجي عبر حسابها الرسمي بموقع (تويتر) تصدر البرمو قائلة: "‏فيلم ‎العارف يتصدر تريند تويتر مصر بعد ساعتين من نزول الإعلان التشويقي له، انتظرونا في جميع دور العرض بداية من ٧/١٤ " .العمل يتناول قصة مليئة بالأكشن والحركة والغموض حول قصة هاكر يقوم بسرقة بنك بطريقة جديدة ويقوم بالهرب، ليقع في مشكلة كبيرة مع من قام بسرقتهم، معتمدًا على ذكائه في البرمجة والإنترنت والهاكر بشكل كبير للغاية، وسط العديد من المفاجآت العديدة.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".



وكان آخر أعمال أحمد عز فى السينما فيلم "ولاد رزق 2" تأليف صلاح جهينى وإخراج طارق العريان، وتم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى وتخطت إيراداته 100 مليون جنيه، بينما ظهر أحمد فهمى كضيف شرف فى فيلم "كازابلانكا" مع أمير كرارة وتأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى، والذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضي ووصلت إيراداته إلى 80 مليون جنيه.