مستشار الكاظمي يشير الى جهة تستطيع السيطرة على سعر الدولار

وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية تابعته الخليج 365، ان"السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي وباحتياطياتها الأجنبية الكافية تمتلك القدرة على التدخل في سوق الصرف من خلال تلبية الطلبات المشروعة على العملة الأجنبية بشقيها الدولار النقدي والتحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي ولحساب زبائن المصارف من تجار القطاع الخاص الساعين الى تمويل تجارتهم الخارجية من السلع والخدمات والمنافع المختلفة.ولفت الى أن "هذه السياسة لديها أيضاً القدرة على تلبية الطلبات التجارية الصغيرة بالعملة الأجنبية نفسها التي أخذت تلبى بشكل إضافي والتي تعد هي الأخرى واحدة من النوافذ المهمة في استقرار سعر الصرف عند حدوده الرسمية بما تؤدي جميعها الى استقرار المستوى العام للأسعار".

وأضاف أن "السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باستدامة عمليات تعقيم فائض السيولة المحلية لبلوغ التوازن في سوق الصرف وعلى وفق الأهداف المحددة بقانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 المعدل ستبقى المسار العملي في تصحيح الانحرافات السعرية الطارئة وضبط الاستقرار واستدامته".



وكان البنك المركزي العراقي، قد أكد في وقت سابق، ثبات سعر صرف الدولار وعدم وجود أي نوايا لتغييره.