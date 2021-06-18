رسائل ليبية من قلب روما.. إجراء الانتخابات وإخراج المرتزقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رسائل ليبية بثها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من قلب العاصمة الإيطالية روما، أكد خلالها ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها، وإخراج المرتزقة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في العاصمة روما، مساء الخميس، لمناقشة توطيد العلاقات بين ليبيا وإيطاليا.



إجراء الانتخابات

وقال مجلس النواب، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن اللقاء تناول عددًا من الملفات الهامة في مقدمتها سير العملية السياسية في ليبيا ومؤتمر برلين الدولي الثاني المزمع عقده قريباً، والاستعداد لانتخابات ديسمبر، والقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

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وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير، كما أكد على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

العملية السياسية

وبحسب البيان، فإن عقيلة صالح أكد –كذلك- على أن مجلس النواب أوفى بالتزاماته في سير العملية السياسية لا سيما ملف المناصب السيادية، مطالبًا بضرورة وفاء جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بتعهداتها وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين.

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وثمن رئيس مجلس النواب دور إيطاليا في تحقيق الأمن والاستقرار بليبيا، معربًا عن أمله في دعم روما لليبيا في مؤتمر برلين القادم، لتحقيق مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في موعدها وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

لقاء آخر، عقده عقيلة صالح على هامش زيارته إيطاليا، مع رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي إليزابيتّا ألبيرتي كازيلاتي.

تعاون ودعم العلاقات

وتناول اللقاء، بحسب بيان لمجلس النواب، التعاون المشترك بين البلدين وسُبل تطوير ودعم العلاقات الثنائية بين ليبيا وجمهورية إيطاليا، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة وعدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك.







وتستقبل روما خلال الفترة المقبلة بعض القادة السياسيين الليبيين، مثل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي يجري زيارة إلى إيطاليا بدأها أمس.

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وسيلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو/حزيران الجاري، عشية مؤتمر برلين 2، الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في قصر كيرينالي قبل التوجه إلى قصر كيجي للقاء رئيس الوزراء ماريو دراغي.

هدف مزدوج

وقالت وكالة "نوفا" الإيطالية إن الحكم على نتائج هذه الزيارات سيتم عقب انعقاد مؤتمر برلين2، موضحة أنها تكتسي أهمية بالنظر إلى أنها ذات هدف مزدوج.

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وأكدت أن حكومة روما تسعى لإرسال رسالة دعم للعملية السياسية بهدف تقريب وجهات النظر وتوافقها على القاعدة الدستورية الضرورية لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، في إطار خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة وبهدف قطع الطريق على الراغبين في الحفاظ على الوضع الراهن.

كما تهدف إيطاليا -بحسب "نوفا- إلى تشجيع السلطات الليبية على المطالبة بقوة بانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، والشروع في المصالحة الوطنية والحفاظ على الوحدة الليبية.