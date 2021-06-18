حفريات تكشف فصيلاً جديداً من وحيد القرن العملاق المنقرض في الصين

بكين – رويترز

تكشف حفريات عثر عليها في إقليم جانسو بشمال غرب الصين، النقاب عن فصيل من وحيد القرن العملاق، لم يكن معروفاً من قبل كان يعيش منذ أكثر من 26 مليون سنة، بحسب دراسة نشرتها دورية كوميونيكشنز بيولوجي الخميس.

وتسلط الحفريات، التي تشمل جمجمة واثنتين من فقرات الظهر عثر عليها في حوض لينشيا، الأضواء على تطور وحيد القرن القديم، وهو واحد من أضخم الثدييات البرية على الإطلاق، وتكشف تنقلاته في الأراضي التي تعرف الآن بقارة آسيا.

ويشير توزيع حفريات وحيد القرن العملاق، بعدما عثر على حفريات أخرى في الجانب الآخر من جبال الهيمالايا في باكستان، إلى أن «هضبة التبت لم تكن قد وجدت بعد ولم تكن حائلاً أمام حركة أكبر الثدييات البرية».

وكان وحيد القرن العملاق، على غرار النوع الذي اكتشفت حفرياته مؤخراً، ويحمل اسم باراسيراثيريوم لينشيانيز، بلا قرن وله رقبة طويلة وربما يصل وزنه إلى 20 طناً؛ أي ما يعادل عدة أفيال ومن المرجح أنه كان يعيش في الغابات المفتوحة.