شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسمح بدخول المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي شرط الحصول على اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الداخلية الألمانية، الخميس، إنها ستسمح بدخول القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 25 يونيو/ حزيران، شريطة حصولهم على الجرعة الكاملة للقاح الواقي من فيروس كورونا، ما لم تكن دولهم مدرجة ضمن قائمة مناطق تنشط فيها سلالات جديدة من الفيروس.

وقالت الوزارة في بيان «أصبحت رحلات الزيارة والرحلات السياحية متاحة مجدداً للحاصلين على اللقاح»، مشترطة حصول الوافدين على الجرعة الكاملة للقاحات قبل 14 يوماً من موعد الوصول.

وأضافت الوزارة أنها ستظل تستثني دخول القادمين من مناطق موبوءة بسلالات جديدة من الفيروس.

(رويترز)