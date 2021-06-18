شكرا لقرائتكم خبر عن «كيف ترتقي بحياتك؟» تعزز إيجابية طلبة الجامعة القاسمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مجموعة من المحفزات النفسية والاجتماعية قدمها المحاضر الإماراتي عبد الله حمدان الجنيبي لطلبة الجامعة القاسمية في محاضرة عن بُعد بعنوان «كيف ترتقي بحياتك؟».

وجاءت المحاضرة التي نظمتها عمادة شؤون الطلبة في إطار برامجها التأهيلية، وخططها في تنمية الجوانب الشخصية للطلبة، وتطوير قدراتهم؛ سعياً لتوعيتهم بأفضل السبل الداعمة لنجاحهم النفسي والاجتماعي؛ لتحقيق التكيف المجتمعي وتعزيز الإيجابية.

وشملت المحاضرة عدداً من المحاور التي أثارت همم الطلبة وشحذت تفكيرهم الإبداعي، وعززتْ تفاعلهم مع مجموعة من الأنشطة والتمارين العقلية التي حفزت التفكير الإيجابي لديهم في موضوع المحاضرة، إضافة إلى عرض النماذج التي أثارت نقاشات الطلبة.

وتطرقت محاور المحاضرة إلى مفاهيم الشخصية وعلاقتها بسيكولوجية الألوان وكذلك الاستخدامات والمفضلات لديها، وأنماط الهندام والمشاعر؛ اعتماداً على دراسات منهجية وتجارب الارتقاء بالشخصية وتكيفها مع الذات والمجتمع.

وأشار المحاضر لضرورة أن يحرص الطالب على تطوير ذاته، ويحدد أولويات أهدافه؛ ليحقق التميز، ويستطيع الظفر بالفرص التي تتيح له مجالاً مناسباً لتنمية جوانبه الشخصية؛ لتكون مواكبة لتطورات الحياة ومستجداتها.