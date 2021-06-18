شكرا لقرائتكم خبر عن «ذاك زورو» يطلـق «أفرولينـا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق الفنان ذاكر حسين المعروف باسم «ذاك زورو» أحدث ألبوماته الموسيقية «أفرولينـا»؛ يتضمن 11 مقطوعة موسيقية «تراكات موسيقية» راقصة مميّـزة؛ وهي: «كارولينا»، «ماريا»، «دبي واي»، «كيليمبا»، «تشيكا»، «أولاي»، «أفريكان ليدي»، «سومبودي»، «ديل بي»، «سوبرهيرو»، و«كول ماي نيم».

ويعتبر «ذاك زورو» من خلال هذا الألبوم أوّل منتـج موسيقي ومغنٍ هنـدي ينتج ألبومـاً لموسيقى «الأفروبيــت». وعن شغفه بها قال «ذاك زورو»: «الشيء الذي يميز موسيقى الأفروبيت هي أنها قادرة على أن ترفع من مزاجك ببساطة من أول إيقاع، وتجعلك تحرك جسمك بالكامل في انسجام تام معها؛ وأعتقد أن هذا ما يحتاج إليه الناس حول العالم الآن أكثر من أي وقت مضى».

يرى «ذاك زورو» نفسه كفنان ذي هوية عالمية غير مُلزَم بأي نوع محدّد، أو أسلوب واحد لموسيقاه، حيث تأثر دائماً بالموسيقى العالمية، وبالتالي تبلورت رؤيته حول تسجيل العديد من الأنماط الموسيقية المختلفة قدر الإمكان. ومع ذلك، وبصفته موسيقياً محترفاً، يلتزم «ذاك زورو» باتباع الأسس والعناصر الهامة لكل نوع من أنواع الموسيقى المختلفة في صورتها الأصلية الخالصة.

وجميع الأغاني كتبها ولحّنها «ساميـونج» ، الحائز على العديد من الجوائز مقيم في دبي.