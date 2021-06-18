شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط بفعل قوة الدولار وسط إيجابية الطلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

نزلت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، الجمعة؛ إذ صعد الدولار الأمريكي؛ بفضل احتمال زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، لكن الخام يمضي على مسار اختتام الأسبوع من دون تغيير يذكر، وما يقل قليلاً فحسب عن أعلى مستوياته في عدة سنوات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً أو ما يعادل 0.6 في المئة إلى 72.61 دولار للبرميل، لتواصل انخفاضاً نسبته 1.8 في المئة سجلته الخميس. ويتجه العقد صوب أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتاً أو ما يعادل 0.6 في المئة إلى 70.65 دولار للبرميل، بعد أن هبطت 1.5 في المئة الخميس. ويتجه خام غرب تكساس أيضاً صوب تسجيل أول تراجع أسبوعي في أربعة أسابيع.

ويوم الأربعاء، سجل برنت أعلى سعر تسوية منذ إبريل/ نيسان 2019 وحقق خام غرب تكساس أعلى مستوياته منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018 عند التسوية.

وصعد الدولار بقوة في جلستين منذ توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادات محتملة لأسعار الفائدة في 2023، وهو موعد مبكر عما كان يتوقعه مراقبو السوق في السابق. ويؤدي ارتفاع الدولار لزيادة كُلفة النفط بالعملات الأخرى، مما يقلص الطلب.

وقال كيلفن وونغ محلل السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سنغافورة: «تحرك النفط في الآونة الأخيرة قصير الأجل وأكثر ارتباطاً على الأرجح بتعزز الدولار الأمريكي الذي شهدناه على مدى الجلستين الماضيتين».

وأضاف: إنه «لا يرى تحولاً كبيراً من حيث آليات الطلب والعرض». وتراجعت أسعار النفط أيضاً بعد أن أعلنت بريطانيا الخميس عن تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات الجديد بكوفيد-19 منذ 19 فبراير/ شباط؛ إذ تظهر الأرقام الحكومية 11007 إصابات جديدة مقابل 9055 في اليوم السابق.

وتعززت المعنويات السلبية بفعل تصريحات لكبير مفاوضي إيران، الخميس، والذي قال: إن المحادثات بين طهران وواشنطن بشان إحياء اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 اقتربت أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق.

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة للعملاء «تجدد المفاوضات يثير القلق من أن هذا ربما يؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية، مما يتمخض عن فيضان من النفط يضرب السوق... على الرغم من هذا، فإن العوامل الأساسية تشير إلى أن السوق ما زالت تشهد حالة تقارب بين العرض والطلب».

(رويترز)

